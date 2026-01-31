Habertürk
        Bisküvili irmik tatlısı tarifi: Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Pratikliğiyle öne çıkan, fırın gerektirmeyen ve kısa sürede hazırlanan sütlü tatlılar arasında bisküvili irmik tatlısı en çok tercih edilen tariflerden biri oluyor. Hem ekonomik malzemelerle yapılması hem de "kat kat" sunumuyla göze hitap etmesi, bu tatlıyı özellikle ani misafirlerde, çay saatlerinde ve iftar sonrası hafif bir tatlı arayanlarda öne çıkarıyor. Üstelik bisküvi ile irmikli muhallebinin birleşimi, klasik irmik tatlısına daha "pastamsı" bir dokunuş kazandırıyor. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı bisküvili irmik tatlısı tarifi, ölçüler, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Giriş: 31.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:10
        Bisküvili irmik tatlısı tarifi
        Bisküvili irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)

        Muhallebi (irmik katı) için

        1 litre süt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı toz şeker

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak kıvam için)

        Bisküvi katı için

        2 paket petibör bisküvi

        (İsteğe göre: kakaolu bisküvi de kullanılabilir; daha yoğun aroma verir)

        Üzeri için (opsiyonel ama önerilir)

        1–2 yemek kaşığı kakao (elekten geçirilmiş) veya

        Hindistan cevizi veya

        Toz Antep fıstığı / ceviz / fındık veya

        Çikolata rendesi

        Ekstra seçenekler (isteğe bağlı)

        1 paket krem şanti (muhallebi ılıyınca eklenirse daha hafif doku verir)

        1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için; “daha yumuşak kat” isteyenler için)

        Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır?

        Muhallebiyi hazırlayın

        Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.

        Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

        Karışım kaynamaya başlayıp kıvam aldığında (muhallebi yoğunlaşınca) altını kısın.

        Vanilini ekleyin. İsterseniz tereyağını da bu aşamada ilave edip 1 dakika karıştırın.

        Muhallebi kıvamı “kaşıktan ağır ağır akan” bir yapıya geldiğinde ocaktan alın.

        Kıvam notu: İrmik muhallebisi soğudukça daha da toparlar. Bu yüzden ocaktayken çok “taş gibi” yapmamaya özen gösterin.

        Bisküvileri hazırlayın

        Bu aşamada iki farklı yöntem var:

        Yöntem A (kat kat, klasik):

        Bisküvileri bütün hâlde kullanın. Bu yöntem tatlıyı daha düzenli ve pastaya benzer yapar.

        Yöntem B (kırıntı, daha yumuşak):

        Bisküvileri rondodan geçirip kırıntı hâline getirin. Katlar daha homojen olur, keserken dağılma azalır.

        İsterseniz bisküvileri çok hafif sütle ıslatabilirsiniz. Ancak fazla ıslatırsanız tatlı “lapa” gibi olabilir; bu yüzden kontrollü olun.

        Katları oluşturun (borcam/tepsi veya kaseler)

        Orta boy borcamın tabanına bir sıra bisküvi dizin (veya bisküvi kırıntısını yayın).

        Üzerine sıcak muhallebiden bir kepçe döküp spatula ile yayın.

        Tekrar bisküvi, tekrar muhallebi şeklinde katları oluşturun.

        En üste mutlaka muhallebi gelecek şekilde bitirin.

        Kat sayısı: Genellikle 2–3 kat bisküvi yeterlidir. Çok fazla kat yaparsanız, tatlı “bisküvi ağırlıklı” olur.

        Soğutma (en kritik adım)

        Tatlı oda sıcaklığında ilk buharını attıktan sonra buzdolabına alın.

        En az 2–3 saat, ideal olarak 1 gece dinlendirin.

        Bu süre bisküvilerin muhallebiyle bütünleşmesini sağlar ve tatlı tam kıvamına oturur.

        Üzeri nasıl süslenir?

        Tatlı soğuyunca üstünü dilediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz:

        Kakaoyu elekten geçirerek serpin (en klasik ve yakışan seçenek)

        Hindistan cevizi ile daha hafif bir aroma elde edin

        Antep fıstığı, ceviz veya fındıkla “çıtır” bir dokunuş katın

        Çikolata rendesiyle daha tatlı bir sunum yapın

        Üzerine muz dilimleri veya çilek ekleyerek meyveli servis hazırlayın (meyveyi servis öncesi eklemek daha iyi olur)

        Püf noktaları (tam kıvam ve düzgün kesim için)

        Muhallebiyi pişirirken sürekli karıştırmak topaklanmayı önler.

        Tatlıyı buzdolabına kaldırmadan önce çok sıcak bırakmayın; buhar kapakta su yapıp üst katmanı bozabilir.

        Bisküviler zaten muhallebiyi emip yumuşar; sütle ıslatacaksanız çok az kullanın.

        Daha “kremamsı” bir tat istiyorsanız, muhallebi ılıyınca 1 paket krem şanti ekleyebilirsiniz. Böylece tatlı daha hafif ve mousse benzeri olur.

        Dilimlerin düzgün çıkması için mutlaka iyi soğutun ve keserken bıçağı sıcak suya batırıp silerek kullanın.

        Alternatif: “Muhallebili bisküvi pastası” gibi yapmak isteyenlere

        Bu tatlıyı bir adım ileri taşıyıp pastaya benzetmek isterseniz:

        Muhallebinin içine 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip daha stabil kıvam elde edebilirsiniz.

        Üst katmana çikolata sos ekleyerek “bisküvili irmik pasta” tarzı sunum yapabilirsiniz.

        Bisküvili irmik tatlısı; az malzemeyle, fırın kullanmadan hazırlanabilen, kat kat dokusuyla hem pratik hem de doyurucu bir sütlü tatlıdır. Doğru kıvamda pişirilmiş irmik muhallebisi ve iyi dinlendirilmiş bisküvi katlarıyla, evde kolayca “pastane tadı” yakalamak mümkündür. Özellikle dinlendirme süresi ve muhallebinin topaksız pişirilmesi, bu tarifin en önemli iki püf noktası olarak öne çıkar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
