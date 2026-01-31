Bisküvili irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)

Muhallebi (irmik katı) için

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak kıvam için)

Bisküvi katı için

2 paket petibör bisküvi

(İsteğe göre: kakaolu bisküvi de kullanılabilir; daha yoğun aroma verir)

Üzeri için (opsiyonel ama önerilir)

1–2 yemek kaşığı kakao (elekten geçirilmiş) veya

Hindistan cevizi veya

Toz Antep fıstığı / ceviz / fındık veya

Çikolata rendesi

Ekstra seçenekler (isteğe bağlı)

1 paket krem şanti (muhallebi ılıyınca eklenirse daha hafif doku verir)

1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için; “daha yumuşak kat” isteyenler için)

Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır?

Muhallebiyi hazırlayın

Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.

Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım kaynamaya başlayıp kıvam aldığında (muhallebi yoğunlaşınca) altını kısın.

Vanilini ekleyin. İsterseniz tereyağını da bu aşamada ilave edip 1 dakika karıştırın.

Muhallebi kıvamı “kaşıktan ağır ağır akan” bir yapıya geldiğinde ocaktan alın.

Kıvam notu: İrmik muhallebisi soğudukça daha da toparlar. Bu yüzden ocaktayken çok “taş gibi” yapmamaya özen gösterin. Bisküvileri hazırlayın Bu aşamada iki farklı yöntem var: Yöntem A (kat kat, klasik): Bisküvileri bütün hâlde kullanın. Bu yöntem tatlıyı daha düzenli ve pastaya benzer yapar. Yöntem B (kırıntı, daha yumuşak): Bisküvileri rondodan geçirip kırıntı hâline getirin. Katlar daha homojen olur, keserken dağılma azalır. İsterseniz bisküvileri çok hafif sütle ıslatabilirsiniz. Ancak fazla ıslatırsanız tatlı “lapa” gibi olabilir; bu yüzden kontrollü olun. Katları oluşturun (borcam/tepsi veya kaseler) Orta boy borcamın tabanına bir sıra bisküvi dizin (veya bisküvi kırıntısını yayın). Üzerine sıcak muhallebiden bir kepçe döküp spatula ile yayın. Tekrar bisküvi, tekrar muhallebi şeklinde katları oluşturun. En üste mutlaka muhallebi gelecek şekilde bitirin. Kat sayısı: Genellikle 2–3 kat bisküvi yeterlidir. Çok fazla kat yaparsanız, tatlı “bisküvi ağırlıklı” olur. Soğutma (en kritik adım) Tatlı oda sıcaklığında ilk buharını attıktan sonra buzdolabına alın.

En az 2–3 saat, ideal olarak 1 gece dinlendirin. Bu süre bisküvilerin muhallebiyle bütünleşmesini sağlar ve tatlı tam kıvamına oturur. Üzeri nasıl süslenir? Tatlı soğuyunca üstünü dilediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz: Kakaoyu elekten geçirerek serpin (en klasik ve yakışan seçenek) Hindistan cevizi ile daha hafif bir aroma elde edin Antep fıstığı, ceviz veya fındıkla “çıtır” bir dokunuş katın Çikolata rendesiyle daha tatlı bir sunum yapın Üzerine muz dilimleri veya çilek ekleyerek meyveli servis hazırlayın (meyveyi servis öncesi eklemek daha iyi olur) Püf noktaları (tam kıvam ve düzgün kesim için) Muhallebiyi pişirirken sürekli karıştırmak topaklanmayı önler. Tatlıyı buzdolabına kaldırmadan önce çok sıcak bırakmayın; buhar kapakta su yapıp üst katmanı bozabilir. Bisküviler zaten muhallebiyi emip yumuşar; sütle ıslatacaksanız çok az kullanın. Daha “kremamsı” bir tat istiyorsanız, muhallebi ılıyınca 1 paket krem şanti ekleyebilirsiniz. Böylece tatlı daha hafif ve mousse benzeri olur. Dilimlerin düzgün çıkması için mutlaka iyi soğutun ve keserken bıçağı sıcak suya batırıp silerek kullanın.