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Erkek giyim markası Bisse, koronavirüs ile mücadele için makine parkuruna yatırım yaparak ilk etapta cerrahi maske, ikinci etapta da önlük ve tek kullanımlık tulum üretme kararı aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, "Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi bu bir savaş, halk sağlığı savaşı. Sorun global, çözüm ulusal. Pek çok üretici firma gibi biz de seferberlik ilan ettik. Virüsle savaşa uzmanlığımız olan tekstil üretimiyle destek vermek istedik. Başta sağlık personelimiz olma üzere tüm halkımızın cerrahi maskeye ihtiyacı olacak. Bu yoğun talebi karşılamak için 3 vardiya çalışarak maske üreteceğiz. Sağlık Bakanlığımıza ilk etapta 500 bin adet cerrahi maske bağışlayacağız. Tek kullanımlık tulum ve cerrahi önlük üretimi için hazırlıklara başladık. 44 yıllık yerli ve milli bir marka olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" dedi.

Kefeli, böylesi bir dönemde çalışanlarına, tedarikçilerine sahip çıkmakla kalmadıklarını, aynı zamanda organize perakendenin değer zincirinde en önemli halka olan alışveriş merkezlerine, hizmet verdikleri sürece Bisse mağazalarını açık tutarak destek vermeye gayret ettiklerini ifade etti.

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