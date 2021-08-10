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Bitcoin 46.000 doları kırmaya çalışıyor

Bitcoin sabaha karşı 46.637 dolara kadar yükseldi ancak ardından yeniden 46.000 doların altına düştü. 20 günde yaklaşık yüzde 55 değerlenen Bitcoin 2 gündür bu seviyeyi kırmaya çalışıyor

Bitcoin 46.000 doları kırmaya çalışıyor
HABERTURK.COM

20 Temmuz'da 30.000 doların altını gören Bitcoin, söz konusu tarihten sonra yaklaşık yüzde 55 değerlendi. Dün kısa bir süreliğine 46.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin bu sabaha karşı da Asya merkezli işlemlerin etkisiyle 46.637 dolara kadar yükseldi.

Ancak TSİ 8.35 itibarıyla Bitcoin yeniden 45.726 dolara düştü. Yani 46.000 dolar henüz kalıcı olarak aşılamadı. Buna rağmen son 24 saatte Bitcoin yüzde 4.6 değer kazandı.

HAFTALIK YÜKSELİŞ YÜZDE 20

Ethereum ise günlük yüzde 5.8 yükselerek 3.110 dolara ulaştı. Böylece Bitcoin'in haftalık yükselişi yüzde 20, Ethereum'unki ise yüzde 26 oldu.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından en değeri 100 kripto paranın 94'ü dolar bazında değer kazancı yaşadı.

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