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Bitcoin'de mayıs ayları geleneksel olarak yükselişle geçer. Son 11 yılın 7'sinde Bitcoin mayıs aylarında yükselişe imza atarken, ortalama yükselişleri yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

Ancak kripto para yatırımcıları bu yıl mayıs ayına Fed tedirginliğiyle girdi. Fed yarın faz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde. Fed Başkanı Jerome Powell iki hafta önce yaptığı açıklamada enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Bu açıklamalar kripto paraların 40.000 doların altına gerilemesine kartkıda bulunmuştu. Analistler piyasalarda 50 baz puanlık artırımın fiyatlandığını ancak karar metninde yer alacak mesajların merakla beklendiğini ifade etti. Beklenenden şahin açıklamaların kripto paralarda aşağı yönlü yeni bir baskı yaratabileceğini belirtti.

Bu ortamda Bitcoin mayıs ayında şu ana kadar dar bir bantta hareket etti. Pazar günü kısa bir süreliğine 37.700 dolara gerilese de buradan gelen tepki alımlarıyla hızlıca yeniden 38.000 doların üzerine tırmandı.

ETHEREUM'DA YATAY SEYİR

Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0.8'lik değer kaybıyla 38.600 dolardan işlem gördü. Ethereum 2.845 dolar, Binance Coin ise 390 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken Ripple ve Solana yüzde 0.8'er değer kaybetti.

Terra yüzde 3.2, Avalance (AVAX) ise yüzde 3.6 yükselerek popüler kripto paralar arasında günün kazandıranları oldu.