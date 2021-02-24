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Son 24 saat içinde 45,290.59 ve 51,194.78 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.96 düşüşle 50,812.10 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.26 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle, 951 milyar dolara geriledi.

BİTOCİN KAÇ DOLAR?

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşah toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1.54 trilyon dolara inse de, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yedi birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,573 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,545 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 36 milyar dolar artışla, 269 milyar dolara yükseldi.

BİTCOİN VE KRİPTO PARA PİYASASI YORUMLARI

Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy'nin kurucu ortağı ve CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde altının tüm piyasasını kapsayacağını ileri sürdü.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Ripple davanın reddini istedi" başlıklı analizinde, "Ripple, SEC´in piyasa aktörleriyle daha önce görüşmeler yaptığını ve kendilerine XRP´nin menkul kıymet olduğuna dair açıklama yapmadığını iddia ederek davanın reddini istedi" dedi ve ekledi:

"Ripple´ın avukatlar ordusu XRP´nin 8 yıldır faaliyet gösteren ve merkezi olmayan bir yapı olduğunu öne sürdü.

"SEC ise 'XRP´nin şirket tarafından bir yatırım sözleşmesi olarak sunulduğunu ve satıldığını' iddia etti. Ripple avukatları red taleplerini yazılı olarak mahkemeye iletecekler. Talebin onaylanıp onaylanmaması ise bir sonraki duruşmada belli olacak.

"Ethereum yatırımcısının beklediği EIP-1559 için tarih açıklandı. Ethereum geliştiricileri, Smart Chain tehdidini yenmek için başlattıkları güncellemesine bir adım daha yaklaştı.

"Güncelleme, yüksek işlem ücretini çözmek ve ağdaki sınırsız Ethereum sorununu yenmek için hayata geçirilecek. Ryan Berckamns, Ethereum geliştiricisi, güncelleme tarihi ile ilgili Temmuz ayını işaret etti."

Son dönemde bazı büyük şirketlerin ve yetkililerinin destekleyici açıklamaları ile yönelimin arttığı kripto para birimleri, kontrol mekanizmasının işlememesi nedeniyle spekülatif varlık grupları arasında başı çekerken, analistler fiyatındaki oynaklığa işaret ederek yatırımcılara "temkinli ve mesafeli" olunması uyarısında bulunuyor.

Blok zincir teknolojisini kullanan kripto para birimleri finansal piyasalarda gün geçtikçe daha çok konuşulurken, fiyatlardaki sert dalgalanmalar söz konusu araçların riskli yapısını ortaya koyuyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en eski dijital para birimi olan Bitcoin'in piyasa değeri geçen günlerde 1 trilyon doları aştı. Geçen yıl yüzde 304 yükselen Bitcoin'in fiyatı, bu yıl da yukarı yönlü hareketine devam ederek yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 78 arttı.

Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin 319 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından, 23 Şubat'ta yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 44 bin 889 dolara kadar düştü. Bu seviyeden tekrar yükselen Bitcoin'in fiyatı, bugün 51 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, spekülatif varlıklar arasında bulunan Bitcoin'in fiyatında yaşanan bu dalgalanmaların devam edebileceğini belirterek, yatırımcıların dijital paralarda yaptıkları işlemlerde temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Bitcoin'in ardından "alt coin" olarak adlandırılan Litecoin, Ethereum ve Ripple gibi birçok dijital para biriminin de yaygınlaştığına işaret eden analistler, söz konusu varlıkların en önemli özelliğinin herhangi bir otoriteye bağlı bulunmaması ve iki kişi arasında aracısız transfer yapılmasına olanak sağlaması olduğunu söyledi.

Analistler, iki kişi arasındaki transferlerin denetlenememesi sebebiyle dijital paraların kara para aklama operasyonlarında kullanılabileceğine dair endişelerin de bulunduğuna dikkati çekerek, küresel bazda bir regülasyon ihtiyacının gittikçe arttığını ifade etti.

Dijital para fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, küresel çapta birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra ekonomi yetkililerinin de dikkatini çekti. Yatırımcıların mağdur olmaması için çağrıda bulunan yetkililere, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde de katıldı.

Yellen, Bitcoin'i "oldukça spekülatif bir varlık" olarak tanımlarken, "Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadeleri ile endişelerini dile getirdi.

Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın kullanıldığını düşünmediğini belirten Yellen, "Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı." dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde da Bitcoin'i "spekülatif bir yatırım aracı" olarak nitelendirerek, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

ELON MUSK'IN YORUMU BİTCOİN FİYATLAMALARINDA ETKİLİ OLDU

Analistler, yetkililerin yatırımcılara çağrılarına karşın bazı büyük şirketlerin dijital para birimlerini destekleyici adımları ve açıklamalarının kripto para birimlerine yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu kaydetti.

Son olarak ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından kripto para birimlerindeki yükseliş dikkati çekti.

Öte yandan Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının gelecek fonu için alt coinlerden Dogecoin aldığını duyurdu. Musk'un geçen haftalarda Twitter'da profil açıklamasına Bitcoin etiketi koyması sonucu da Bitcoin'de yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş yaşanmıştı.

KRİPTO PARA BİTCOİN YATIRIMLARINDA SON DURUM

Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy, 19,452 Bitcoin daha aldığını açıkladı.

Analistlere göre, MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama sırasında Bitcoin'in fiyatı 52,765 dolar düzeyindeydi ve bu da toplam 1.03 milyar dolarlık alıma karşılık geliyor.

Bu gelişme üzerine, Mucrostrategy'nin elindeki Bitcoin varlığı 90,000 düzeyine yükseldi ve bunun bugünkü fiyatlarla karşılığı 4.5 milyar dolara yükseldi.

Aynı zamanda şirketin kurucu ortağı olan Saylor, daha önce yaptığı açıklamada Bitcoin'in önümüzdeki dönemde altının tüm piyasasını kapsayacağını ileri sürdü.

ABD'li yazılımcı Jack Dorsey'in şirketi Square Inc. kripto para birimini "ekonomik güçlendirme aracı" olarak göstererek, yaklaşık 170 milyon dolara 3,318 Bitcoin satın aldığını duyurdu.