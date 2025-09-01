Bitcoin Milyonerleri: Cüzdan Dijital, Seyahatler Kraliyet Düzeyinde

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişle servetlerine servet katan yeni milyonerler, özel uçaklar ve lüks yatlarla dünyayı dolaşmaya başladı. Kripto parayla ödeme kabul eden havacılık ve turizm şirketlerinin sayısı giderek artıyor.

Flexjet Yöneticileri, genç ve zengin Bitcoin yatırımcılarından gelen “muazzam” talebin ardından, Flexjet’e bağlı FXAIR’in kripto para ile ödeme almaya başladığını duyurdu. FXAIR, Londra yakınlarındaki Farnborough Havalimanı’ndan New York’a yapılan bir özel jet uçuşu için yaklaşık 80 bin dolar talep ediyor.

Yetkililer, son aylarda “daha büyük uçak isteyen ve daha uzak mesafelere uçan genç Bitcoin girişimcilerinden” ciddi bir rezervasyon artışı aldıklarını belirterek, “Biz onlara zaman kazandırıyoruz… ve zaman sahip olduğumuz en değerli şey” dedi.

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 124 bin dolar ile rekor kırdı. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın sektöre verdiği destek, “Amerika’yı kripto paraların başkenti yapma” sözü, Kongre’den geçen tarihi yasalar ve kripto dostu düzenleyici atamalarıyla hız kazandı. Coinbase ve Circle gibi şirketlerin hisseleri de rekor seviyelere ulaştı.

Lüksün yeni yüzü Lüks seyahatteki bu dönüşümü değerlendiren PC Agency’ yetkilileri ise, “Bitcoin değerindeki hızlı artışı görenler, bunu özel jetlere, lüks otellere ya da yat turlarına harcıyor. Yeni nesil, rutin ve tekdüzelikten kurtulup seyahat etmeye hevesli” diye konuştu. Virgin Voyages, yıllık 120 bin dolarlık lüks kruvaziyer biletini kripto para ile satışa sundu. Trump’ın ikinci dönemine başlamasından kısa süre sonra, iki ultra lüks yata sahip SeaDream Yacht Club da Bitcoin kabul etmeye başladı. Artık lüks, yalnızca beyaz eldivenli hizmetliler ve altın aynalar değil; asıl mesele özgürlük. Bir yat şirketinin temsilcisi durumu şöyle özetledi: “Müşteri kripto ile ödemek istiyorsa, biz de kabul ediyoruz.” Boutique otel zincirleri de bu akıma katıldı. ABD merkezli Kessler Collection ve Hong Kong çıkışlı Pavilions Hotels & Resorts, Bitcoin’in yanı sıra Dogecoin, Litecoin ve Ethereum gibi kripto paraları da kabul etmeye başladı. Genç milyonerlerin yükselişi 30-40 yaş arasındaki genç kripto girişimcileri, lüks seyahat pazarını adeta yeniden şekillendiriyor. analizine göre, bu yaş grubundaki tüketiciler 2023’te 28 milyar dolar harcarken, 2028’de bu rakamın 54 milyar dolara çıkması bekleniyor.