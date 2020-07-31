Bitirim İkili oyuncuları kimler? Bitirim İkili filmin konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte aksiyon Amerikan aksiyon komedi filmi olan Bitirim İkili hakkında meraak edilenler...

BİTİRİM İKİLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bitirim İkili'de, Hong Kong polis departmanın başarılı elemanlarından biri olan Dedektif Lee, son yürüttüğü görevde Çin kültürü için büyük bir önem arz eden değerli bir hazineyi hırsızların elinden kurtarmış; böylece üstleri tarafından milli bir kahraman olarak addedilmiştir. Kısa bir süre sonra gizli ve tehlikeli bir göreve atınan Lee, Amerika’ya gidecek; burada Çin konsolosu Han’ın kaçırılan kızını bulmakla görevlendirilecektir. Lee için son derece mühim olan bu görev, kendisine göz kulak olması için gönderilen Amerikan polis James Carter’ın gelişiyle çeşitli talihsizliklerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.



Dönemin en sevilen komedilerinden biri olan Bitirim İkili, ardından çekilen devam filmleriyle eğlenceli bir seriye dönüştürülmüştü.

BİTİRİM İKİLİ OYUNCULARI

Chris Tucker, Jackie Chan, Tzi Ma, Elizabeth Pena