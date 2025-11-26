'Bitirim İkili' serisinin yeni filmi için Donald Trump devrede
Donald Trump, sinema dünyasına da el attı. Başrollerinde Jackie Chan ve Chris Tucker'ın yer aldığı, 'Bitirim İkili' serisinin dördüncü filmi için Trump'ın devreye girdiği öne sürüldü
İlki 1998'de çekilen, Jackie Chan ile Chris Tucker'ı bir araya getiren 'Bitirim İkili' (Rush Hour) film serisine dördüncü halka ekleniyor. Paramount'un 'Bitirim İkili 4'ü çekmek için bir anlaşmaya vardığı öğrenilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Larry Ellison'a filmin yeniden çekilmesi için kişisel olarak baskı yaptığı iddia edildi.
'Bitirim İkili', döneminin ticari açıdan en başarılı aksiyon-komedi serilerinden biri olarak kendini kanıtlamıştı. 33 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ilk film, 245 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. 2001'de çekilen ikinci film, dünya çapında 347 milyon dolar kazanmıştı. 2007'de çekilen üçüncü film de 258 milyon dolar hasılat getirmişti. Chris Tucker'ın Los Angeles polisine hayat verdiği film serisinde Jackie Chan, Hong Kong polisini canlandırmıştı.
Donald Trump'ın Larry Ellison'ın oğlu David Ellison'ın sahibi olduğu Paramount aracılığıyla serinin dördüncü filminin çekilmesini istediği ileri sürüldü. Film yapımcısı Dallas Sonnier, Trump'ın "güçlü, geleneksel, cesur, kendine güvenen kahramanların yer aldığı, klasik olarak erkek odaklı bir film dalgası" istediğine yönelik tahminini dile getirdi.
Serinin yıldızlarına gelince, ikisi de Donald Trump söz konusu olduğunda diplomatik bir tavır sergiledi. Trump'ın 2016'daki zaferinin ardından Jackie Chan; "Ona Amerika'yı ve dünyayı değiştirme şansı verin. O bir iş adamı... Sanırım bu tür şeylerle nasıl başa çıkacağını biliyor" demişti. 2018'de Piers Morgan'a konuşan Chris Tucker, siyasetten uzak dursa da Trump ile bir kez karşılaştığını itiraf etmiş ve "Başarılı olmasını ve doğru olanı yapmasını istiyorum" demişti.