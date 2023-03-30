Yaban hayatının korunması için kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Havzamız çok çeşitli yaban hayvanını bünyesinde barındırıyor. Son zamanlarda çeşitlilik ve sayının çok artması merkeze gelen hasta hayvanların da sayısını artırdı. Her türlü yaban hayvanını burada tedavi edebiliyoruz. Hayvanların yeniden ekolojik dengede yerlerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı hayvanların kültürümüzde, tarihimizde, sanatımızda, edebiyatımızda özel yeri var. Bunlardan biri de toy kuşudur."

"NESLİ ARTIK SAYILARLA İFADE EDİLİYOR" Toy kuşlarının genellikle çayırların, ekinlerin ve bereketli toprakların bulunduğu yerlerde yaşadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Uçabilen en büyük hayvan olması, etinin lezzeti ve güzelliği nedeniyle avlanıyor. Buna bağlı olarak da sayıları giderek azalıyor. Nesli artık sayılarla ifade ediliyor. Malazgirt çevresinde konaklıyorlar. Yaşadıkları yerler kontrol altında tutuluyor. Bitkin halde bize getirildi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Sağlığına kavuşturmak üzereyiz.

Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu yerde tekrar doğaya salınacak. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında tutulan özel bir kuş. Bunlara zarar vermememiz gerekiyor. Tavuk ve hindiler nasıl besleniyorsa bunlar da öyle besleniyor. Bitkin düştüğü için serum ve vitamin takviyesi yaptık. Özel ilaçlarla diyet tedavisi uyguladık. Bundan sonra doğasında beslendiği gibi besleyeceğiz. Alanımız buna uygun."



Muş'un Malazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan ve nesli yok olma tehlikesi altındaki kuşu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kuşun vücudunda yara izine rastlanmadı.

Yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğü tespit edilen kuşun, vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlandı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasındaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayatının korunması için kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Havzamız çok çeşitli yaban hayvanını bünyesinde barındırıyor. Son zamanlarda çeşitlilik ve sayının çok artması merkeze gelen hasta hayvanların da sayısını artırdı. Her türlü yaban hayvanını burada tedavi edebiliyoruz. Hayvanların yeniden ekolojik dengede yerlerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı hayvanların kültürümüzde, tarihimizde, sanatımızda, edebiyatımızda özel yeri var. Bunlardan biri de toy kuşudur."

"NESLİ ARTIK SAYILARLA İFADE EDİLİYOR"

Toy kuşlarının genellikle çayırların, ekinlerin ve bereketli toprakların bulunduğu yerlerde yaşadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Uçabilen en büyük hayvan olması, etinin lezzeti ve güzelliği nedeniyle avlanıyor. Buna bağlı olarak da sayıları giderek azalıyor. Nesli artık sayılarla ifade ediliyor. Malazgirt çevresinde konaklıyorlar. Yaşadıkları yerler kontrol altında tutuluyor. Bitkin halde bize getirildi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Sağlığına kavuşturmak üzereyiz.

Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu yerde tekrar doğaya salınacak. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında tutulan özel bir kuş. Bunlara zarar vermememiz gerekiyor. Tavuk ve hindiler nasıl besleniyorsa bunlar da öyle besleniyor. Bitkin düştüğü için serum ve vitamin takviyesi yaptık. Özel ilaçlarla diyet tedavisi uyguladık. Bundan sonra doğasında beslendiği gibi besleyeceğiz. Alanımız buna uygun."