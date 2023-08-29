Tatvan´da AVM´de yangın

Ceren ÇALIŞKAN/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin arka kısmında doğal gazdan kaynaklı çıkan yangın, söndürüldü.
Cumhuriyet Caddesi´ndeki Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi´nin arka tarafında bulunan doğal gaz ana vanasından saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Gaz akışı kesilirken, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, park halindeki 2 araç zarar gördü.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Tatvan Kaymakamı Remzi Demir´in talimatı ve can güvenliği gerekçesiyle de alışveriş merkezi tahliye edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN
2023-08-29 16:20:26