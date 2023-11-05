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        Öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; 5 tutuklama

        BİTLİS'inGüroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42) öldürülüp, yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:57 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:57
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        Öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; 5 tutuklama
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        BİTLİS'inGüroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42) öldürülüp, yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

        SORGUDA İTİRAF ETTİ

        Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

        HEPSİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili 3 Kasım'da gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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