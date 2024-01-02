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        Bitlis´te biri TIR, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı

        BİTLİS- Güroymak yolunda sis yüzünden meydana gelen, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:35
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        Bitlis´te biri TIR, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı
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        BİTLİS- Güroymak yolunda sis yüzünden meydana gelen, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis yönüne giden Özkan Özdağ'ın kullandığı 13 AAJ 788 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yolu kapatan TIR ile aynı yöne giden 34 UD 8386, 13 DD 990, 34 VK 4478, 13 J 5032 ve 13 J 5085 plakalı araçlar da zincirleme olarak birbirine çarptı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. 18 yaralı çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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