Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        İHH Hizan Şubesi öncülüğünde düzenlenen program kapsamında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ilçedeki Bediüzzaman Camisi önünde toplandı.

        Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup, öğretmenevine kadar yürüdü.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İHH Hizan Temsilcisi Murat Yaşar, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

        Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

        "Tarihin en büyük yıkım ve soykırımına şahit oluyoruz. Gazze'de gözler önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin ve çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Tüm dünya siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Sivillerin yaşam hakkı, güvenliği her zamanki gibi hiçe sayılıyor. Barbarca saldırılar, soykırımcı İsrail'in hadsizliğini ve hukuksuzluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve masum insanların ölümüne neden olanlar adalet önünde ailen hesap vermelidir. Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik aldığı kararları uygulamalı, bebek katili siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun yeni yıl mesajı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun yeni yıl mesajı
        Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü
        Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü
        Bitlis'te "Filistin için yürüyoruz" etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te "Filistin için yürüyoruz" etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle izne bağlandı
        Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle izne bağlandı
        Tatvan'da açılan kurslardan 8 bin 122 kişi yararlandı
        Tatvan'da açılan kurslardan 8 bin 122 kişi yararlandı
        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, öğrencilere yönelik eğitimlerini sürd...
        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, öğrencilere yönelik eğitimlerini sürd...