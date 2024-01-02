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        Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:22
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        Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

        Bitlis-Güroymak kara yolundaki Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında yoğun sis nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 20 kişi, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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