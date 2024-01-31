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        Bitlis´te 301 köy yolu ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 315 köy yolundan 301'i yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri arasında çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:20
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        Bitlis´te 301 köy yolu ulaşıma açıldı
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        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 315 köy yolundan 301'i yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri arasında çalışma yürütüyor.

        Kentte 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 315 yerleşim yeri yolundan 301'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 14 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu, merkeze bağlı Yukarı Karaboy köyü yolu ekiplerin zorlu mücadelesiyle ulaşıma açıldı. 60 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen çalışmalarda, kırsal köy yollarında iş makineleri, kar tünelleri açarak ilerleyebiliyor. 

        Kar yağışı sonrası kent merkezinde de okulların önünde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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