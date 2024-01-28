Bitlis merkezde kar kalınlığı 127 santim; 110 köy yolu kapalı BİTLİS'teetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 315 köy yolundan 205'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 110 köy yolunun açılması için karla mücadale ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar kalınlığının merkezde 127 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı belirtildi.

BİTLİS'teetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 315 köy yolundan 205'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 110 köy yolunun açılması için karla mücadale ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar kalınlığının merkezde 127 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı belirtildi.

Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 315 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 127 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı kentte kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi tarafından 80 personel ve 60 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda kapanan köy yollarından 205'i ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 110 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Kurtkan,"Kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarımızı açma çalışmalarımız devam etmektedir. Bazen acil hastalar olunca ekiplerimizi o yöne yönlendiriyoruz. Onun dışında programımız dahilinde başta grup köy yollarımız olmak üzere, bütün köy yollarımızda çalışma yürütüyoruz. Sadece vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."dedi.