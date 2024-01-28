Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis merkezde kar kalınlığı 127 santim; 110 köy yolu kapalı

        BİTLİS'teetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 315 köy yolundan 205'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 110 köy yolunun açılması için karla mücadale ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar kalınlığının merkezde 127 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı belirtildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis merkezde kar kalınlığı 127 santim; 110 köy yolu kapalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'teetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 315 köy yolundan 205'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 110 köy yolunun açılması için karla mücadale ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar kalınlığının merkezde 127 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı belirtildi. 

        Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 315 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 127 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı kentte kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi tarafından 80 personel ve 60 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda kapanan köy yollarından 205'i ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 110 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor. 

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Kurtkan,"Kar yağışı ile birlikte kapanan  köy yollarımızı açma çalışmalarımız devam etmektedir. Bazen acil hastalar olunca ekiplerimizi o yöne yönlendiriyoruz. Onun dışında programımız dahilinde başta grup köy yollarımız olmak üzere, bütün köy yollarımızda çalışma yürütüyoruz. Sadece vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Van Gölü'nde motoru arızalanan balıkçı teknesini deniz polisi kurtardı
        Van Gölü'nde motoru arızalanan balıkçı teknesini deniz polisi kurtardı
        Van Gölü açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesini d...
        Van Gölü açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesini d...
        Bitlis'te esnafın kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameray...
        Bitlis'te esnafın kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameray...
        Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Sıfırın altında 6 derecede gölete girdiler
        Sıfırın altında 6 derecede gölete girdiler
        Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi