Van Gölü açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesini deniz polisi kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol'un kullandığı balıkçı teknesinin motoru arızalandı.

Birol, teknesinin Van Gölü açıklarına sürüklemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine, arama çalışması başlatan Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlileri, kısa sürede tekneye ulaştı.

Gemi adamları, içinde Birol ve Hakan Biltekin'in bulunduğu tekneyi, halatlarla kontrol botuna bağlayarak Tatvan Feribot Limanı'na çekti.

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