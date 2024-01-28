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        Bitlis'te "Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "6. Van Gölü Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:08
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        Bitlis'te "Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "6. Van Gölü Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

        Tatvan Belediyesi ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe, 50 kişi katıldı.

        Tatvan sahilinde gece kurulan çadırlarda kamp yapan, bugün de Van Gölü'nde yüzen katılımcılar, suda Türk bayrağı açtı, daha sonra yakılan ateşin önünde ısındı.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü havzasının karla süslendiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Karın yağması bizi mutlu ediyor, çünkü ciddi bir kuraklık var. Amacımız bu kuraklığa da dikkati çekmektir. Dün 50 kişilik ekiple kısmen buz tutmuş Muradiye Şelalesi'nde yüzdük. Akşam Tatvan'da kamp kurduk ve bugün de Van Gölü'ne girdik. Bu etkinliğe ülkemizin farklı illerinden 50 kişi katıldı. Van Gölü konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Aynı zamanda Van Gölü havzasının turizm potansiyeline de dikkati çekmek istiyoruz. Van Gölü havzasına herkesi bekliyoruz."

        İstanbul’dan şenliğe katılan Su Nurhan Kan, "Dünyanın en güzel etkinliklerinden birine katıldığımı düşünüyorum. Dün Muradiye Şelalesi'nde yüzdük, bugün de Tatvan sahilindeyiz. Gece burada kamp yaptık ve bugün de Van Gölü'nde yüzdük. Dondurucu soğuğa rağmen gönüllerdeki sıcaklıkla muhteşem bir yüzme etkinliği gerçekleştirdik. Herkese bu etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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