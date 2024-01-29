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        Bitlis'te 177 köy yolu ulaşıma kapandı

        BİTLİS'teetkili olan kar yağışı nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapanırken; kent merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:45
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        Bitlis'te 177 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BİTLİS'teetkili olan kar yağışı nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapanırken; kent merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

        Bitlis ve çevresinde geçen hafta başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu kent merkezinde park halindeki araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Bitlis Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahalle yollarını açık tutmak için çalışma yürütürken; toplanan karla kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Kentin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 177 köy yolunun kapalı olduğunu, karla mücadele çalışmalarının 10 ayrı şantiyedeki 80 personel ve 60 iş makinesi ile geceli gündüzlü sürdürdüklerini söyledi.

        Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücüleri uyardı.

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