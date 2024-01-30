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        Tatvan'da çocuklar için sömestir şenliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik sömestir şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:58
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        Tatvan'da çocuklar için sömestir şenliği düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik sömestir şenliği düzenlendi.

        Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi, palyaço gösterileri sunuldu.

        Şenliğe katılarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklara ikramda bulunuldu.

        Organizasyon sorumlusu Hakan Torun Oral, gösterilerin tiyatro ağırlıklı olduğunu belirterek, "Martı ile Kedi, Çizmeli Kedi, Kayıp Masallar, İki Bavul İki Palyaço, İbiş ile Küçük Bey, Hacivat-Karagöz, Canım Arkadaşım isimli oyunlar sahneleniyor. Şenliğimiz tatil boyunca devam edecek." dedi.

        Şenliklere çocuğunu getiren Kenan Yamaç ise farklı bir planlama yapmadıkları için belediyenin düzenlediği etkinliklere katıldıklarını belirtti.

        Etkinlikler sayesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten çocuklar da, şenliği düzenleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür etti.

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