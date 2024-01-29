Bitlis'teki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Bitlis'te son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığı El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki bölgede yer alan ve 7 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan kayak merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Aileleriyle merkeze gelen tatilciler kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor. Çocuklar da kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Ailesiyle tatil yapan Taner Burak, AA muhabirine, kayak merkezinin çok güzel olduğunu söyledi.

Sömestir tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini anlatan Burak, "Karın yağmasından çok memnunuz. Burası Uludağ'a göre hem ekonomik hem de güzel. Tesisten memnunuz. Allah'ın verdiği bu nimete şükrediyoruz." dedi.

Kayak yapan Yunus Emre Kürem ise güzel havada kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirerek, "Şu anda tesis çok kalabalık. Pistimiz güzel. Kayakseverleri buraya davet ediyoruz. Bugün çok eğlendik." diye konuştu.

Sinan Özgeç de tesiste kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığını belirterek, "Kayak merkezimiz çok güzel. Herkes buraya gelip kayak yapabilir." ifadelerini kullandı.