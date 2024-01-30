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        Beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:32
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        Beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kışın da birçok ilden kente gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        İlçedeki 210 dönümlük alanı kapsayan Türk-İslam mezarlığına gelenler, üzerlerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemelerin bulunduğu mezar taşlarının kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz manzarasını görüntülüyor.

        Samsun'dan Ahlat'a gelen Nilgün Kanık, tarihi mezar taşlarının karla kaplanan görüntüsünün hayranlık uyandırdığını söyledi.

        Rehber eşliğinde mezarlığın bulunduğu alanı gezdiklerini belirten Kanık, "İlk defa geldim çok beğendim. Çünkü burada beyazla mavinin birleştiği çok güzel bir doğa var. Buraya gelmekten çok mutluyum. Burada etkileyici bir tarih var. Ahlat taşının kullanması da çok güzel. Taşların üzerindeki yazılar da çok etkileyici. Bir daha gelmek istiyorum." diye konuştu.

        Sinop'tan gelen Ercan İbiş ise bölgeye ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'ni hep merak ettiğini anlatan İbiş, "Özellikle Ahlat bizi etkiliyordu. Burayı görmek çok daha etkileyici ve karlar altında olması ayrı bir güzellik. Soğuk hiç umurumuzda değil. Kışı çok güzel, eminim yazı da ayrı güzeldir. Buralar bence her zaman her vakitte görülmesi gereken yerler." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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