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        Bitlis'te Kar Festivali ve Meşaleli Kayak gösterilerine ilgi yoğun oldu

        BİTLİS Belediyesi tarafından bu yıl 3´ncüsü düzenlenen Kar Festivali ve Meşaleli Kayak gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar gönüllerince eğlenip kayak yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:20
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        Bitlis'te Kar Festivali ve Meşaleli Kayak gösterilerine ilgi yoğun oldu
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        BİTLİS Belediyesi tarafından bu yıl 3´ncüsü düzenlenen Kar Festivali ve Meşaleli Kayak gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar gönüllerince eğlenip kayak yaptı.

        Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen Kar Festivali ve Meşaleli Kayak gösterilerine Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler gençlerin halay çekmeleri ve kayak yapmaları ile başladı. Gün boyunca müzik eşliğinde halay çeken katılımcılara Bitlis Belediyesi tarafından köfte ekmek ikramında bulunuldu. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karı eğlenceye dönüştürmek üzere bu yıl 3´ncüsünü gerçekleştirdikleri etkinliklere katılımlardan dolayı son derece memnun olduklarını söyledi.

        Başkan Tanğlay, "Bu yıl 3´ncüsünü düzenlediğimiz festivaldeyiz. Çok güzel bir ilgi var. Aileler, gençler burada eğleniyorlar. Karın başkenti diyoruz. Karı eğlenceye çeviriyoruz. Yeni tesisimizi yaptık. Yeni sporcularımız burada kayıyorlar. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Bitlis kabuğunu kırdı. Karın başkenti Bitlis, artık kayağın da başkenti olacak. Bunun devamı gelecektir. Tüm hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        İstanbul´dan festival için Bitlis´e gelen Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran ise etkinliği düzenleyen Bitlis Belediyesi ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar ise düzenlenen etkinlikte çok eğlendiklerini ve bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Gün boyunca süren eğlence, akşam saatlerinde kayakçıların meşaleli gösterilerine sahne oldu. Ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle inen kayakçılar görsel şölen sunarken, havai fişek gösterileri ile etkinlik sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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