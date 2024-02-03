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        Bitlis'te 58 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te yabancı uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:45
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        Bitlis'te 58 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'te yabancı uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda dün, Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan tırın dorsesinde ve Tatvan'ın kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Göçmenler de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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