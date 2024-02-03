Bitlis'te meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi yapıldı

Şenliğe katılan çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen etkinliklerle güzel vakit geçirdi.

Bitlis Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" kapsamında meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi sunuldu.

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