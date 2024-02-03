Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" düzenlendi

        Bitlis Belediyesince düzenlenen "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Belediyesince düzenlenen "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenliğe katılanlar, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar da kızakla kayarak eğlendi.

        Halayların çekildiği şenlikte, katılımcılara köfte ekmek ve ayran ikram edildi.

        Etkinliğin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, kış, yayla, doğa, kültür, inanç ve gastronomi turizminin sektör içinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

        Ekonomik ve sosyal refah yükseldikçe tatil alışkanlıklarının çeşitlendiğini, yaz ve kış olgusunun da değiştiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Bitlis'imiz bu manada kültür, tarih, inanç ve kış turizmi için önemli potansiyele sahiptir. Ülkemiz özel konum ve ayrıcalıklarından dolayı ulusal ve uluslararası alanda önemli kış turizmi merkezlerine sahiptir. Bu sebeple her geçen yıl kış turizmi katılımcıları artmaktadır. Son yıllarda bu alanda yapılan yatırımlarla kış turizmi açısından önemli bir ilerleme hem memleketimizde hem de ilimizde sağlanmaktadır."

        Bitlis'in kayak açısından elverişli arazileri, pistleri ve tesisleriyle önemli kış potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Karaömeroğlu, kentteki tesislerin amatör ve profesyonel sporculara hizmet verdiğini dile getirdi.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yağan karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini belirtti.

        Bu yıl festivalin 3'üncüsünü düzenlediklerini söyleyen Tanğlay, şöyle devam etti:

        "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Bitlis'in hak ettiği yere taşınması gerektiğini düşünerek yola çıktık. Bitlis'te 5 yılda birçok işin altına imza attık. Birbirinden güzel hizmetlere imza attık. Bitlis'e kar yağdığında herkes evine girer ve dışarı çıkmaz ama bizim bunu eğlenceye çevirmemiz gerekiyor. Bugün binlerce insanın kayak festivaline katılması bizi mutlu etti. Bitlis kabuğunu kırdı."

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mehmet Akif Erçelik de kar festivalinin keyifli geçtiğini, etkinliğin akşam meşaleli kayakla süreceğini kaydetti.

        Bitlisli iş insanı Hasan Dalkıran, etkinliğe katılmak için sabah İstanbul'dan kente geldiğini anlatarak, "Bitlis'e çok güzel bir yatırım yapılmış. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam ve ilgi çok fazla." dedi.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, etkinliğe çevre illerden de katılım olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        TIR´ın dorsesinde 58 kaçak göçmen yakalandı
        TIR´ın dorsesinde 58 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te polisler, vatandaşlara "UYUMA" ve "NARVAS" projelerini anlattı
        Bitlis'te polisler, vatandaşlara "UYUMA" ve "NARVAS" projelerini anlattı
        Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bitlis'te kar ve soğuk hava esnafı olumsuz etkiliyor
        Bitlis'te kar ve soğuk hava esnafı olumsuz etkiliyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor