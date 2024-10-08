Bitlis'te asırlık pekmez geleneği

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Bir araya gelip, imece usulü çalışan köylüler, geleneksel yöntemle hazırladıkları pekmezi daha sonra çevre illerde satışa sunuyor.

Bölgede çok sayıda bağa sahip Hizan ilçesinde bağ bozumunun ardından doğal pekmez yapımına başlandı. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan siyah ve beyaz üzümler ezilerek suyu çıkarılıyor. Daha sonra evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda, üzümler odun ateşinde kaynatılarak doğal pekmez elde ediliyor. İlçenin Akşar köyünün Aşağı Kılavuz mezrasında yaşayan köylüler, dedelerinden, babalarından kalma sürdürdükleri geleneksel yöntemi anlattı.