Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
BİTLİS'te aralıklarla devam eden yağmur yerini bugün kar yağışına bıraktı.
BİTLİS’te aralıklarla devam eden yağmur yerini bugün kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağını, önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklığının geceleri eksi değerlere kadar düşeceğini bildirdi.
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