Bitlis'te terör operasyonu: 6 gözaltı
BİTLİS'teterör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS’teterör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekiplerin Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçelerinde, 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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