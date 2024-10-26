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        Bitlis'te terör operasyonu: 6 gözaltı

        BİTLİS'teterör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:40
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        Bitlis'te terör operasyonu: 6 gözaltı
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        BİTLİS’teterör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekiplerin Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçelerinde, 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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