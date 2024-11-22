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        Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı

        BİTLİS'te, çocukların müstehcen görüntülerini dijital materyaller üzerinde depolayan ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:50
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        Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
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        BİTLİS'te, çocukların müstehcen görüntülerini dijital materyaller üzerinde depolayan ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin paylaşılarak ve dijital materyal üzerinde depolama' suçuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme yaptı. Çalışmalarda, bazı kişilerin müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını ve bu görüntülerin dijital materyaller üzerinde de depolandığı tespit edildi. Bunun üzerine Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden şüpheliler, daha sonra adliyeye çıkarılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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