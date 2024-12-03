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        Van Gölü Ekspresi'nde kar manzaralı yolculuk

        ANKARA-Bitlis güzergahında haftada 2 gün, karşılıklı hizmet veren Van Gölü Ekspresi ile nostaljik ve konforlu yolculuk yapanlar, karla kaplı yollarda seyahat ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:45
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        Van Gölü Ekspresi'nde kar manzaralı yolculuk
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        ANKARA-Bitlis güzergahında haftada 2 gün, karşılıklı hizmet veren Van Gölü Ekspresi ile nostaljik ve konforlu yolculuk yapanlar, karla kaplı yollarda seyahat ediyor. Trenin beyaz kar örtüsü arasında ilerleyişi, fotoğrafseverlere güzel görüntüler sunuyor.

        Bitlis'e yıllardır sefer yapan Van Gölü Ekspresi, son 2 yıldır haftanın 2 günü yolcu taşıyor. Ankara’dan 2 gün önce yola çıkan tren, güzergahındaki Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş’un ardından Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı. Yolcularına kar manzarasının güzelliğini de sunan Van Gölü Ekspresi, Rahva bölgesinden geçerken de fotoğraf meraklılarının ilgisi topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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