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        Bitlis'te terör operasyonu

        BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:25
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        Bitlis'te terör operasyonu
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        BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hizan ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş operasyonu kapsamında arazi arama taraması yaptı. Operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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