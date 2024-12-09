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        Bitlis'te yoğun sis

        BİTLİS'te yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:50
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        Bitlis'te yoğun sis
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        BİTLİS'te yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Özellikle Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde bulunan Rahva bölgesinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Buzlanmanın da olduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının düştüğü Bitlis’te mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını isterken, sisin çarşamba gününe kadar bölgede etkili olacağını, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağış beklendiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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