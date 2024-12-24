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        Bitlis'te beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının 2 böbreği, 2 hastaya umut olacak

        BİTLİS'te uzun süredir hastanede tedavi gören ve bugün beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki epilepsi hastasının 2 böbreği, yakınlarının da rızasıyla Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gören 2 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:35
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        Bitlis'te beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının 2 böbreği, 2 hastaya umut olacak
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        BİTLİS'te uzun süredir hastanede tedavi gören ve bugün beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki epilepsi hastasının 2 böbreği, yakınlarının da rızasıyla Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gören 2 hastaya nakledilecek.

        Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi gören ve bugün beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının 2 böbreği, yakınlarının da rızasıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 2 hastaya umut olacak. Diyarbakır Dicle Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve hastanedeki uzman doktorlar, hayatını kaybeden kişinin 2 böbreğini ameliyatla aldı. Alınan böbrekler, yakın zamanda iki hastaya nakledilecek.

        Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, böbreklerin birinin Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hastaya, diğerinin ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya nakledileceğini söyledi. Yılmaz, “Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nde 44 yaşında erkek hastamızın beyin ölümü teşhisi konulması sonucu, Sağlık Bakanlığına bilgi verilerek her iki böbreğini çıkarttık. Hastanedeki hekim arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü beyin ölümü teşhisi koymak, bir sağlık hastanesinde sağlık hizmetlerinin en yüksek seviyede yapıldığının göstergesidir. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Bu yüzden organ bağışına katkıda bulunmak, insanlık adına bir borç olarak görüyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş olan hastamızın her iki böbreğini Dicle Üniversitesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki böbrek bekleyen hastalarımıza nakledilecek. Yakınlarının gösterdiği bu candan bağış, insanlar için umut oluyor" dedi.

        Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ise hayatını kaybeden hasta yakınlarına bu duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ederek, organ bağışının ne denli önemli olduğuna söyledi. Organ naklinin, sağlık durumları nedeniyle organ yetmezliği yaşayan insanların hayatını kurtarmanın en etkili yollarından biri olduğunu söyleyen Reyhanlı, "Bu işlem yalnızca tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlığın dayanışma ve yardımlaşma duygusunun somut bir ifadesidir. Bugün hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın iki böbreğini, böbrek bekleyen iki hastamıza nakledilecek. Gerekli yazışmalardan sonra bakanlığımızdan da onay alarak ve yine bakanlığımızın gönderdiği bir ekip sayesinde başka insanlara umut ve sağlık olmanın gururunun yaşadık. Ülkemizde ve dünyada binlerce insan organ bağışı sayesinde ikinci bir yaşam şansı elde ediyor. Hastanemizde ilk defa bir organ nakline vesile oluyoruz. Bu duyarlı davranışları sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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