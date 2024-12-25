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        PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı

        BİTLİS ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:10
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        PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı
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        BİTLİS ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis merkezli İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen ve PKK/KCK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorguları sürerken, doktorların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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