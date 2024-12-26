Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Suriyeli öğrencilerden ışıklı kutlama

        BİTLİS'te, Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Suriyeli öğrenciler, zafer kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Suriyeli öğrencilerden ışıklı kutlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te, Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Suriyeli öğrenciler, zafer kutlaması yaptı. Kutlamalarda yurt ışıklarından 'Şam' yazısı yazıldı.

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde okuyan ve Beş Minare Mahallesi'ndeki KYK yurtlarında kalan Suriye uyruklu öğrenciler, ülkelerinde muhaliflerin kazandığı zaferi kutladı. Kaldıkları yurtlardaki ışıklardan 'Şam' yazan öğrenciler, Türk ve yeni Suriye bayrakları açarak kutlama yaptı. Üniversiteli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Üniversite öğrencisi Kübra Yerboğa, "Beş Minare Kız öğrenci yurdunda bulunan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden kavuşmanın sevincini, bizler de paylaşıyoruz. Onlarla birlikte aynı yurtlarda kaldık, aynı okullarda okuduk. Onlar bizim kültürümüzü biz onların kültürlerini öğrendik. Onlar, Suriye halkı olarak zalim bir yönetimden kurtuldular. Şam’da bulunan Türk Büyük Elçiliğine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Bitlis’ten selam gönderiyoruz. İnşallah bu zaferin devamı olarak Gazze’nin zaferini de kutlarız." dedi.

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli öğrenci İman Altahşi ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlere sahip çıkarak misafir etti. Bugün sert esen rüzgara karşı bayrağımız dalgalanıyor. Başımız dik olarak şerefimizle vatanımıza dönüyoruz. Bu bir zaferdir. Muhaliflerin bu destanı, bir tarihin yazılışıdır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te öğrencilere skolyoz taraması yapılacak
        Bitlis'te öğrencilere skolyoz taraması yapılacak
        Tatvan Devlet Hastanesi'nde günlük hasta bakma sayısı artırılacak
        Tatvan Devlet Hastanesi'nde günlük hasta bakma sayısı artırılacak
        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı
        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı
        PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı
        PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı
        Bitlis merkezli operasyonda teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 dokt...
        Bitlis merkezli operasyonda teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 dokt...
        Yazar ve şair Nurullah Genç, Ahlat'ta söyleşiye katıldı
        Yazar ve şair Nurullah Genç, Ahlat'ta söyleşiye katıldı