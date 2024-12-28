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        Bitlis'te 165 köy yolu kardan kapandı

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:45
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        Bitlis'te 165 köy yolu kardan kapandı
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        BİTLİS’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bitlis ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 16, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaşırken, 165 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının durmasıyla 10 ayrı şantiyedeki 72 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasını sürdüreceklerini belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla pazartesi gününe kadar süreceğini belirtti.

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