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        Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 165 köy ve mezra yolundan 107'si ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:15
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        Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
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        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 165 köy ve mezra yolundan 107'si ulaşıma açıldı. Kapalı olan 58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

        Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 16, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı. Kardan dolayı 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı. 58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bitlis kent merkezinde de ara yolların kapanmaması için belediye ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yaptı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının hafta başında da etkili olacağını, ardından da yerini soğuk havaya bırakacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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