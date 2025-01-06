Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken; ekipler Tatvan ilçesi kırsalında denetimler yaptı. Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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