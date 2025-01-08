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        Suriyeli terörist, MİT ve jandarmanın operasyonu ile yakalandı

        BİTLİS'te MİT ve jandarmanın yaptığı çalışmayla Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:00
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        Suriyeli terörist, MİT ve jandarmanın operasyonu ile yakalandı
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        BİTLİS'te MİT ve jandarmanın yaptığı çalışmayla Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi, operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.A.'nın (32) yakalanması için harekete geçildi. Yapılan çalışmaların ardından 2 gün önce operasyon düzenlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi S.K.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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