Otomobilin yakıt deposundan 3 kilo metamfetamin çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Tatvan ilçesi girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişe dolusu 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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