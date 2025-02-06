Bitlis'te 111 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'te dün gece saatleri itibarıyla kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan 111 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yerleşim yeri yollarının ulaşıma açılması için 75 iş makinesi ve 80 personelle çalışma yürüttüklerini söyledi. Kar yağışı sonrası Karayolları ve belediye ekipleri de ana ve ara caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.