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        Kadınları fuhşa zorlayıp, uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye operasyon: 9 gözaltı

        BİTLİS merkezli 3 ilde yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 12 kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:25
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        Kadınları fuhşa zorlayıp, uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye operasyon: 9 gözaltı
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        BİTLİS merkezli 3 ilde yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 12 kadın kurtarıldı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek maaşlı sahte iş ilanlarıyla kadınları ağlarına düşürerek, kente getirip fuhşa zorlayan ve uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik takip sonucu Bitlis, Van ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve tabancaya ait 13 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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