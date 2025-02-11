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        Ağabeyini öldüren şüpheli, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

        BİTLİS'in Hizan ilçesinde husumetli olduğu ağabeyi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:25
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        Ağabeyini öldüren şüpheli, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı
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        BİTLİS'in Hizan ilçesinde husumetli olduğu ağabeyi M.Y.'yi (50) öldürüp kaçan S.Y. (42) jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. S.Y çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Hizan ilçesinde yaşayan M.Y. ile kardeşi S.Y. arasında husumet nedeniyle 7 Şubat'ta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Y., ağabeyi M.Y. tarafından darbedildi. Bir gün sonra Gayda köyündeki iş yerine giden S.Y. tabanca ile ateş ederek M.Y.’yi ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. M.Y. ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.Y. doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası kaçan S.Y.'yi saklandığı arazide silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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