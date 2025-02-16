Bitlis'te 'Meşaleli Kayak ve Müzik Festivali' başladı

BİTLİS Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ‘Meşaleli Kayak ve Müzik Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar gönüllerince eğlenip kayak yaptı.

Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezi’nde düzenlenen festivale Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival, müzik eşliğinde halayların çekilmesi ile başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte aileler kızaklarla çocuklarını kaydırırken, bazı vatandaşlar da müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, programın hemşehri hukuku ve güzel vakit geçirmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu alanda yapılan şenlik artık geleneksel hale gelen bir şenliktir. El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla birlikte çok güzel vakitler geçirdiklerine şahitlik ediyoruz. Burada hemşehri hukuku ve hemşehrilerimizin güzel vakit geçirmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu kış ayları içerisinde belediyemizin düzenlediği güzel bir etkinlik. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise "Kar dediğiniz zaman Bitlis akla gelir. Karın başkenti Bitlis. Kar yağdığında eziyet oluyordu. Meşakkat oluyordu. Ama şu an kar yağdığında, kar şenlikleri oluyor, karın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz hamdolsun burayı tıka basa doldurmuşlar. Binlerce vatandaşımız bizleri yalnız bırakmamışlar. Karın zevki nasıl çıkarılır, karda şenlik nasıl yapılır buradan tüm Türkiye'ye gösterdiler" diye konuştu.