Ambulans uçak, 22 yaşındaki Samet için havalandı

BİTLİS’te trafik kazasında ağır yaralanan Samet Yılmaz (22), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde Samet Yılmaz'ın kullandığı otomobil dün sabah saatlerinde karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada Yılmaz ağır yaralandı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz'da ciddi kafa ve yüz travması tespit edildi. Bitlis ve çevre illerdeki Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları uzmanları, hastanın ileri düzey cerrahi yapılabilecek bir merkeze sevk edilmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. Bunun üzerine Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, Yılmaz'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevkini uygun görüldü.

Gece boyunca Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Yılmaz, bugün kara yoluyla Muş Alparslan Hava Limanı'na oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi. İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, bu tür vakalarda desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığı yetkilileri olmak üzere Bitlis’te hastanın ilk müdahalesinden ambulans uçağa kadar bindirilmesinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.