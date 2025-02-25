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        Irak'ın kuzeyinde görevi başında yaşamını yitiren güvenlik korucusu toprağa verildi

        IRAK'ın kuzeyinde görevi başında yaşamını yitiren güvenlik korucusu Mehmet Şirin Menteş, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:50
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        Irak'ın kuzeyinde görevi başında yaşamını yitiren güvenlik korucusu toprağa verildi
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        IRAK’ın kuzeyinde görevi başında yaşamını yitiren güvenlik korucusu Mehmet Şirin Menteş, son yolculuğuna uğurlandı.

        Irak’ın kuzeyinde görevi başında hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şirin Menteş'in cenazesi, memleketi Tatvan ilçesinin Yoncabaş köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Menteş'in cenazesi okunan dualarla köy mezarlığında toprağa verildi. Vali Karakaya, Menteş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

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