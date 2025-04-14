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        Bitlis'te 74 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        BİTLİS'te 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte, 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:50
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        Bitlis'te 74 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        BİTLİS’te 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte, 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent, merkezinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Nisan ayının ortalarında yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Kar yağışından dolayı 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

        Meteoroloji yetkililerinin kar yağışı sonrası don uyarısı yaptığı Bitlis’te, kar yağışının bugünden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

        ÇIĞ UYARISI

        Meteoroloji yetkilileri eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğunu, bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını, ayrıca hava sıcaklıklarında yaşanabilecek olan artışlar nedeniyle kar erimelerinden kaynaklı su baskınları, heyelan gibi risklerin de bulunduğu belirtildi.

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