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        Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'te jandarmanın durdurduğu TIR'larda bulundu

        AĞRI'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 3 TIR'da bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:05
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        Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'te jandarmanın durdurduğu TIR'larda bulundu
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        AĞRI'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 3 TIR'da bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Ağrı’da 300 küçükbaşın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yol kontrolleri yaptı. Tatvan ilçesi girişindeki kontrol noktasında durdurulan 3 TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda çalınan 300 küçükbaş bulundu. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, küçükbaşlar ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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