Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'te jandarmanın durdurduğu TIR'larda bulundu

Ağrı’da 300 küçükbaşın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yol kontrolleri yaptı. Tatvan ilçesi girişindeki kontrol noktasında durdurulan 3 TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda çalınan 300 küçükbaş bulundu. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, küçükbaşlar ise sahibine teslim edildi.

AĞRI'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 3 TIR'da bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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