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        '81 İlde 81 Orman' projesi Bitlis'te

        TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesinin dikim törenleri Bitlis ile devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:00
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        '81 İlde 81 Orman' projesi Bitlis'te
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        TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen ‘81 İlde 81 Orman’ projesinin dikim törenleri Bitlis ile devam ediyor.

        Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan proje, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008–2017 yılları arasında uygulandı. Türkiye İş Bankası’nın 100'üncü yılı vesilesiyle 2024’te yeniden başlatılan proje kapsamında, Bitlis’te bir dikim töreni gerçekleştirildi.

        Ahlat ilçesine bağlı Kulaksız köyünde gerçekleşen törene Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, Adlicevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, Ahlat İlçe Millî Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Türkiye İş Bankası Diyarbakır Bölge Satış Müdürü Göksal Şenkaya, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkan Yardımcısı Emre Altunlu’nun yanı sıra Bitlisli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

        ‘BİTLİS’TE 20 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU’

        Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        “81 İlde 81 Orman"’ projesi kapsamında, dikim töreninin gerçekleştiği ve yüzde 18’i ormanlık alanlardan oluşan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Kulaksız köyünde yer alan 30 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluştu.

        “Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2013 yılında Bitlis’in Merkez ilçesindeki Başhan mevkii yakınında bulunan alana 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

        “Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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