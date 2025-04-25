'81 İlde 81 Orman' projesi Bitlis'te

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen ‘81 İlde 81 Orman’ projesinin dikim törenleri Bitlis ile devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan proje, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008–2017 yılları arasında uygulandı. Türkiye İş Bankası’nın 100'üncü yılı vesilesiyle 2024’te yeniden başlatılan proje kapsamında, Bitlis’te bir dikim töreni gerçekleştirildi.

Ahlat ilçesine bağlı Kulaksız köyünde gerçekleşen törene Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, Adlicevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, Ahlat İlçe Millî Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Türkiye İş Bankası Diyarbakır Bölge Satış Müdürü Göksal Şenkaya, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkan Yardımcısı Emre Altunlu’nun yanı sıra Bitlisli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.